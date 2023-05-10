У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука

У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
10 лютого в обласному центрі Волині розпочався чемпіонат України зі стрільби з лука серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.

Як повідомили в обласному центрі "Інваспорт", подібні змагання на території Волині проводяться вже вчетверте, пише Суспільне.

За першість України змагаються майже 30 спортсменів із шести областей: Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Черкаська, Житомирська та міста Київ.

Команду від Волинської області представляють: Микола Чабанчук, Сергій Цуман та Віктор Дудюк.
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука

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Теги: Луцьк, стрільба з лука
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