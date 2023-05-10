У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
Сьогодні, 08:24
10 лютого в обласному центрі Волині розпочався чемпіонат України зі стрільби з лука серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.
Як повідомили в обласному центрі "Інваспорт", подібні змагання на території Волині проводяться вже вчетверте, пише Суспільне.
За першість України змагаються майже 30 спортсменів із шести областей: Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Черкаська, Житомирська та міста Київ.
Команду від Волинської області представляють: Микола Чабанчук, Сергій Цуман та Віктор Дудюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили в обласному центрі "Інваспорт", подібні змагання на території Волині проводяться вже вчетверте, пише Суспільне.
За першість України змагаються майже 30 спортсменів із шести областей: Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Черкаська, Житомирська та міста Київ.
Команду від Волинської області представляють: Микола Чабанчук, Сергій Цуман та Віктор Дудюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ситуація на фронті станом на ранок 11 лютого
Сьогодні, 09:00
У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука
Сьогодні, 08:24
Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону 10 разів збрехав про Польщу та Україну, — заява польського МЗС
Сьогодні, 04:12
У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира
Сьогодні, 02:08