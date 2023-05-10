У Луцьку стартував чемпіонат України зі стрільби з лука





Як повідомили в обласному центрі "Інваспорт", подібні змагання на території Волині проводяться вже вчетверте, пише



За першість України змагаються майже 30 спортсменів із шести областей: Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Черкаська, Житомирська та міста Київ.



Команду від Волинської області представляють: Микола Чабанчук, Сергій Цуман та Віктор Дудюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 лютого в обласному центрі Волині розпочався чемпіонат України зі стрільби з лука серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.Як повідомили в обласному центрі "Інваспорт", подібні змагання на території Волині проводяться вже вчетверте, пише Суспільне За першість України змагаються майже 30 спортсменів із шести областей: Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Черкаська, Житомирська та міста Київ.Команду від Волинської області представляють:

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