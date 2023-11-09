Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону 10 разів збрехав про Польщу та Україну, — заява польського МЗС

володимир путін в інтерв'ю ексведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону 10 разів збрехав про Польщу та Україну. Журналіст ці неправдиві твердження не заперечив.



Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Польщі, пише



Зокрема путін заявив, що Польща нібито співпрацювала з гітлерівською Німеччиною.



"Перед Другою світовою війною польська дипломатія намагалася зберегти добросусідські відносини з Німеччиною. Про вступ Польщі в будь-який військовий союз з Гітлером не могло бути й мови", — наголосили у польському МЗС.



У відомстві також спростували твердження про те, що поляки нібито змусили Гітлера розпочати проти них Другу світову війну.



"Друга Річ Посполита відкинула претензії Гітлера, а також його пропозицію укласти польсько-німецький союз проти СРСР. Саме гітлерівська Німеччина та радянська влада 23 серпня 1939 року підписали проти Польщі угоду (так званий пакт Молотова-Ріббентропа), яка дозволила Німеччині напасти на Польщу 1 вересня 1939 року", — йдеться у заяві.



Крім того, у Польщі заперечили твердження путіна про те, що Україна фактично є штучною державою, створеною Леніним і Сталіним, а Лівий берег Дніпра, включаючи Київ, є історичною російською землею.



"Сьогоднішня Україна постала як держава завдяки українському національному руху. Більшовики не заснували її, а лише відвоювали її частину, щоб створити одну з радянських республік. Україна виникла з волі самих українців. Київ був історичною столицею Малоросії, а Москви тоді ще не існувало. У 1991 році Україна стала незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами", — наголосили у МЗС Польщі.



При цьому поляки заперечили і слова президента РФ про те, що ідея українців як окремої нації нібито виникла в Польщі.



Також у польському дипломатичному відомстві спростували неправдиві твердження Путіна про те, що на території України нібито облаштовані бази НАТО, а у 2014 році Москва була змушена захищати Крим, бо йому загрожувала небезпека.



"Загрози для Криму у 2014 році не було. Революція Гідності призвела до мирної зміни влади шляхом демократичних виборів. Російські "зелені чоловічки" з'явилися в Криму, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні", — наголошується у заяві.



Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону



Американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтервʼю як західний журналіст в російського президента володимира путіна. Воно тривало понад дві години.



Відповідне інтервʼю Карлсон розмістив на своєму сайті.



Путін розпочав своє інтерв’ю з довгого уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України та спотворюючи історичні інтерпретації української державності. Він торкнувся теми розширення НАТО, хто підірвав газопроводи "Північний потік", але головною темою стало вторгнення РФ в Україну.



Також путін оцінив українського президента Володимира Зеленського та обговорив питання увʼязненого американського журналіста Евана Гершковіча.



У двогодинному інтерв’ю президент росії володимир путін більш прямо, ніж зазвичай, сказав, як він бачить завершення свого вторгнення в Україну: не військовою перемогою, а угодою із Заходом про поступку української території росії для припинення війни.

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