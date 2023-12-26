У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира





Про це



З їхніх слів, у квартирі на другому поверсі загорілася побутова техніка.



На місці працювали пожежники та медики.



Станом на 15:00 загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у багатоповерхівці на вулиці Чорновола спалахнула пожежа.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини 10 лютого повідомили очевидці.З їхніх слів, у квартирі на другому поверсі загорілася побутова техніка.На місці працювали пожежники та медики.Станом на 15:00 загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.

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