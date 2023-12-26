У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира
Сьогодні, 02:08
У Луцьку у багатоповерхівці на вулиці Чорновола спалахнула пожежа.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини 10 лютого повідомили очевидці.
З їхніх слів, у квартирі на другому поверсі загорілася побутова техніка.
На місці працювали пожежники та медики.
Станом на 15:00 загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини 10 лютого повідомили очевидці.
З їхніх слів, у квартирі на другому поверсі загорілася побутова техніка.
На місці працювали пожежники та медики.
Станом на 15:00 загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира
Сьогодні, 02:08
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Приват24» тимчасово не працюватиме. Коли і чому?
10 лютий, 23:04
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
10 лютий, 21:36