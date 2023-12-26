У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира

У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира
У Луцьку у багатоповерхівці на вулиці Чорновола спалахнула пожежа.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини 10 лютого повідомили очевидці.

З їхніх слів, у квартирі на другому поверсі загорілася побутова техніка.

На місці працювали пожежники та медики.

Станом на 15:00 загоряння ліквідували, ніхто не постраждав.
У Луцьку у багатоповерхівці горіла квартира

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Теги: Луцьк. пожежа, квартира
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