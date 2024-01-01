«Приват24» тимчасово не працюватиме. Коли і чому?





Про це



«Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу», — зауважили у пресслужбі.



Так, з 01:00 до 05:00 додаток та вебверсія «Приват24» будуть тимчасово недоступні.



Користувачів, які планують важливі платіжні операції, закликали заздалегідь урахувати інтервал проведення регламентних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «ПриватБанк» оголосив, що проводитиме регламентні роботи у «Приват24» у ніч проти 11 лютого, тож роботу сервісу тимчасово обмежать.Про це повідомила пресслужба банківської установи, пише Громадське.«Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу», — зауважили у пресслужбі.Так, з 01:00 до 05:00 додаток та вебверсія «Приват24» будуть тимчасово недоступні.Користувачів, які планують важливі платіжні операції, закликали заздалегідь урахувати інтервал проведення регламентних робіт.

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