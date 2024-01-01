«Приват24» тимчасово не працюватиме. Коли і чому?

«Приват24» тимчасово не працюватиме. Коли і чому?
«ПриватБанк» оголосив, що проводитиме регламентні роботи у «Приват24» у ніч проти 11 лютого, тож роботу сервісу тимчасово обмежать.

Про це повідомила пресслужба банківської установи, пише Громадське.

«Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу», — зауважили у пресслужбі.

Так, з 01:00 до 05:00 додаток та вебверсія «Приват24» будуть тимчасово недоступні.

Користувачів, які планують важливі платіжні операції, закликали заздалегідь урахувати інтервал проведення регламентних робіт.

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Теги: Приват-24
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