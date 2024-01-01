На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком

На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
10 лютого в Заліссі і в Пульмі попрощалися з мужнім воїном Олександром Бондаруком, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

Чин відспівування провів у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо його настоятель Олександр Черевко.

З захисником попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради.

Поховали Олександра Бондарука з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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