На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком
Сьогодні, 21:36
10 лютого в Заліссі і в Пульмі попрощалися з мужнім воїном Олександром Бондаруком, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
Чин відспівування провів у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо його настоятель Олександр Черевко.
З захисником попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради.
Поховали Олександра Бондарука з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
Чин відспівування провів у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо його настоятель Олександр Черевко.
З захисником попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради.
Поховали Олександра Бондарука з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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