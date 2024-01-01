На Волині попрощалися з Героєм Олександром Бондаруком

Олександром Бондаруком, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.



Про це



Чин відспівування провів у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо його настоятель Олександр Черевко.



З захисником попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради.



Поховали Олександра Бондарука з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 лютого в Заліссі і в Пульмі попрощалися з мужнім воїном, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.Про це повідомили у Шацькій громаді.Чин відспівування провів у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо його настоятельЗ захисником попрощалися і провели в останню путь близькі, друзі, односельці, побратими, керівництво Шацької селищної ради.Поховали Олександра Бондарука з військовими почестями на кладовищі села Пульмо.

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