На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 10 лютого, в селі Дідичі Олицької громади трапилася пожежа житлового будинку, на місце події вирушив черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Олика.



Рятувальники, прибувши до місця виклику з’ясували, що пожежа виникла в житловій кімнаті та за допомогою водяного ствола оперативно загасили займання.



Повідомлення про пожежу надійшло о 14:09, а о 15:00 її ліквідовано.



Внаслідок пожежі вогнем знищено диван та пошкоджено стіни і підлога приміщення, речі домашнього вжитку. Імовірна причина події – встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники приборкали пожежу житлового будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 10 лютого, в селі Дідичі Олицької громади трапилася пожежа житлового будинку, на місце події вирушив черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Олика.Рятувальники, прибувши до місця виклику з’ясували, що пожежа виникла в житловій кімнаті та за допомогою водяного ствола оперативно загасили займання.Повідомлення про пожежу надійшло о 14:09, а о 15:00 її ліквідовано.Внаслідок пожежі вогнем знищено диван та пошкоджено стіни і підлога приміщення, речі домашнього вжитку. Імовірна причина події – встановлюється.

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