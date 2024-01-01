На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
На Волині рятувальники приборкали пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 10 лютого, в селі Дідичі Олицької громади трапилася пожежа житлового будинку, на місце події вирушив черговий підрозділ 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Олика.

Рятувальники, прибувши до місця виклику з’ясували, що пожежа виникла в житловій кімнаті та за допомогою водяного ствола оперативно загасили займання.

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:09, а о 15:00 її ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем знищено диван та пошкоджено стіни і підлога приміщення, речі домашнього вжитку. Імовірна причина події – встановлюється.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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