У Луцьку у квартирі двоє людей отруїлися чадним газом

У Луцьку в квартирі виявили тіла двох людей, які імовірно отруїлися чадним газом.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Нещасний випадок трапився в місті Луцьку на вулиці Львівській. Там в приватному будинку, імовірно від отруєння чадним газом загинуло двоє людей, чоловік і жінка 1973 р.н.Сьогодні о 10:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що в під’їзді житлового багатоповерхового будинку відчувається запах диму. На місце події направлено чергове відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру.Рятувальники, прибувши до місця виклику оглянули під’їзд та за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій, імовірно, виникла пожежа. В помешканні працівники поліції виявили тіла двох людей без ознак життя, сліди горіння відсутні.На місці трагедії також працювала аварійна газова служба, працівники якої за допомогою спеціальних приладів вимірювання встановила наявність в квартирі чадного газу.- у жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;- під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;- у разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку, до повного згорання палива,- під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.