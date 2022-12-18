У Луцьку у квартирі двоє людей отруїлися чадним газом

У Луцьку у квартирі двоє людей отруїлися чадним газом
У Луцьку в квартирі виявили тіла двох людей, які імовірно отруїлися чадним газом.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Нещасний випадок трапився в місті Луцьку на вулиці Львівській. Там в приватному будинку, імовірно від отруєння чадним газом загинуло двоє людей, чоловік і жінка 1973 р.н.

Сьогодні о 10:00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що в під’їзді житлового багатоповерхового будинку відчувається запах диму. На місце події направлено чергове відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини з обласного центру.

Рятувальники, прибувши до місця виклику оглянули під’їзд та за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири, в якій, імовірно, виникла пожежа. В помешканні працівники поліції виявили тіла двох людей без ознак життя, сліди горіння відсутні.

На місці трагедії також працювала аварійна газова служба, працівники якої за допомогою спеціальних приладів вимірювання встановила наявність в квартирі чадного газу.

Рятувальники наголошують, що для уникнення отруєння чадним газом слід дотримуватися основних вимог безпеки:

- у жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;

- під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;

- у разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку, до повного згорання палива,

- під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.

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Теги: Луцьк, чадний газ, отруєння
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