Погода у Луцьку на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
11 лютого з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 6° до 9° тепла.
Народний прогноз погоди: у минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс: якщо він шумів – чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили: “і теплом приголубить, і морозом віддубасить”.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 6° до 9° тепла.
Народний прогноз погоди: у минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс: якщо він шумів – чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили: “і теплом приголубить, і морозом віддубасить”.
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