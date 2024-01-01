Погода у Луцьку на завтра, 11 лютого

11 лютого з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 6° до 9° тепла.у минулі часи цього дня наші пращури слухали ліс: якщо він шумів – чекали відлиги. Вважається, що з 3 до 11 лютого проходить сім морозних ранків, коли мороз особливо лютує. Погода цього дня часто бувала мінливою, тому про неї говорили: “і теплом приголубить, і морозом віддубасить”.