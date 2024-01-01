Війна з росією може тривати десятиліттями, – Столтенберг





Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, яке вийшло 10 лютого, передає кореспондент



«НАТО не прагне війни з росією. Однак ми маємо готуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями», - сказав Столтенберг.



За його словами, не можна дати володимиру путіну перемогти у війні проти України, адже немає гарантій, що у такому разі російська агресія не пошириться на інші країни.



Тому найкращим захистом зараз є підтримка України та інвестиції у військовий потенціал НАТО, заявив генсек.



Він наголосив на необхідності швидше відновлювати та розширювати промислову базу, щоб збільшити військові поставки в Україну і водночас поповнити запаси армій у країнах блоку. Це означає пришвидшення темпів виробництва порівняно з мирним часом, заявив очільник Альянсу.



Столтенберг нагадав, що путін готує економіку рф до тривалої війни. Альянс також мусить зробити більше для своєї безпеки.



Як повідомлялося, колишній посол Сполучених Штатів при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що російська агресивна війна проти України становить небезпеку для всієї Європи, оскільки свідчить про перетворення РФ на імперіалістичну, авторитарну та геноцидну державу.

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