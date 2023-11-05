У Польщі розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

У Польщі розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
У пункті пропуску "Шегині – Медика" 10 лютого відновили рух ваговозів після того, як польські фермери завершили акцію протесту й розблокували його.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомили українські прикордонники з посиланням на інформацію Прикордонної варти Польщі, об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині – Медика".

"На в’їзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – додали у ДПСУ.

Речник відомства Андрій Демченко ще вранці 10 лютого повідомляв, що польські фермери продовжували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні – "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне" та "Шегині – Медика"

Усього на українсько-польському кордоні на перетин чекали 1300 ваговозів.

У п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

Перед тим у Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП, двох із них – з понеділка, 12 лютого.


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Теги: Польща, блокада, кордон, вантажівки
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