У Польщі розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною





Про це пише



Як повідомили українські прикордонники з посиланням на інформацію Прикордонної варти Польщі, об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині – Медика".



"На в’їзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – додали у ДПСУ.



Речник відомства Андрій Демченко ще вранці 10 лютого повідомляв, що польські фермери продовжували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні – "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне" та "Шегині – Медика"



Усього на українсько-польському кордоні на перетин чекали 1300 ваговозів.



У п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.



Перед тим у Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП, двох із них – з понеділка, 12 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пункті пропуску "Шегині – Медика" 10 лютого відновили рух ваговозів після того, як польські фермери завершили акцію протесту й розблокували його.Про це пише "Європейська правда" Як повідомили українські прикордонники з посиланням на інформацію Прикордонної варти Польщі, об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині – Медика"."На в’їзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – додали у ДПСУ.Речник відомстваще вранці 10 лютого повідомляв, що польські фермери продовжували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні – "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне" та "Шегині – Медика"Усього на українсько-польському кордоні на перетин чекали 1300 ваговозів.У п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.Перед тим у Держприкордонслужбі заявляли, що очікують протестів в районі п'яти КПП, двох із них – з понеділка, 12 лютого.

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