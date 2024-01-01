На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком

Фальчука Миколу Івановича.



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"Сумуємо і плачемо гіркими сльозами, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги.



Ціна свободи українського народу надто висока, втрата найкращих синів України залишає глибокі рани й криваві сліди на рідній землі, за яку вони вмирають у розквіті сил.



Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна Миколи, нехай його душа знайде вічний спокій і стане на варту небесного легіону, а його світлий образ та героїчний подвиг навіки залишаться в пам'яті", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 лютого у с. Матейки попрощалися та провели в останню путь Захисника УкраїниПро це повідомили У Колківській громаді."Сумуємо і плачемо гіркими сльозами, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги.Ціна свободи українського народу надто висока, втрата найкращих синів України залишає глибокі рани й криваві сліди на рідній землі, за яку вони вмирають у розквіті сил.Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна Миколи, нехай його душа знайде вічний спокій і стане на варту небесного легіону, а його світлий образ та героїчний подвиг навіки залишаться в пам'яті", - йдеться в повідомленні.

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