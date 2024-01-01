На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком
9 лютого у с. Матейки попрощалися та провели в останню путь Захисника України Фальчука Миколу Івановича.

Про це повідомили У Колківській громаді.

"Сумуємо і плачемо гіркими сльозами, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги.

Ціна свободи українського народу надто висока, втрата найкращих синів України залишає глибокі рани й криваві сліди на рідній землі, за яку вони вмирають у розквіті сил.

Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна Миколи, нехай його душа знайде вічний спокій і стане на варту небесного легіону, а його світлий образ та героїчний подвиг навіки залишаться в пам'яті", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Фальчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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