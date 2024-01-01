У ДТП на Дніпропетровщині загинув військовий, який тільки повернувся з полону

У ДТП на Дніпропетровщині загинув військовий, який тільки повернувся з полону
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті в Дніпрі під колесами автомобіля військового Юрія Галкіна, якого звільнили після двох років полону 31 січня. Донька навіть не встигла з ним побачитись.

Про це hromadske повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Провадження почали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі триває слідство у справі. За цією статтею загрожує до 8 років ув'язнення.

УП пише, що Галкін потрапив під колеса вантажівки, коли переходив дорогу в районі перехрестя. Водій, як встановили поліціянти, був тверезим.

У розмові з hromadske донька військового Валерія Галкіна розповіла, що навіть не встигла побачитися з батьком, оскільки його забрали на реабілітацію.

«Його вбила не війна, не куля, не два роки в полоні… Він просто переходив дорогу, і його збила машина», — написала дівчина в соцмережах.

Юрій Галкін був жителем Покровська Донецької області. 31 січня він повернувся в Україну після двох років російського полону. Це був перший обмін військовополоненими після падіння російського літака Іл-76. Кремлівські ЗМІ з посиланням на міноборони росії писали, що на борту літака нібито були 65 українських військових, яких перевозили для обміну.

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Теги: Військовий. полон, ДТП
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