У ДТП на Дніпропетровщині загинув військовий, який тільки повернувся з полону
Сьогодні, 14:11
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті в Дніпрі під колесами автомобіля військового Юрія Галкіна, якого звільнили після двох років полону 31 січня. Донька навіть не встигла з ним побачитись.
Про це hromadske повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Провадження почали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі триває слідство у справі. За цією статтею загрожує до 8 років ув'язнення.
УП пише, що Галкін потрапив під колеса вантажівки, коли переходив дорогу в районі перехрестя. Водій, як встановили поліціянти, був тверезим.
У розмові з hromadske донька військового Валерія Галкіна розповіла, що навіть не встигла побачитися з батьком, оскільки його забрали на реабілітацію.
«Його вбила не війна, не куля, не два роки в полоні… Він просто переходив дорогу, і його збила машина», — написала дівчина в соцмережах.
Юрій Галкін був жителем Покровська Донецької області. 31 січня він повернувся в Україну після двох років російського полону. Це був перший обмін військовополоненими після падіння російського літака Іл-76. Кремлівські ЗМІ з посиланням на міноборони росії писали, що на борту літака нібито були 65 українських військових, яких перевозили для обміну.
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Про це hromadske повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Провадження почали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі триває слідство у справі. За цією статтею загрожує до 8 років ув'язнення.
УП пише, що Галкін потрапив під колеса вантажівки, коли переходив дорогу в районі перехрестя. Водій, як встановили поліціянти, був тверезим.
У розмові з hromadske донька військового Валерія Галкіна розповіла, що навіть не встигла побачитися з батьком, оскільки його забрали на реабілітацію.
«Його вбила не війна, не куля, не два роки в полоні… Він просто переходив дорогу, і його збила машина», — написала дівчина в соцмережах.
Юрій Галкін був жителем Покровська Донецької області. 31 січня він повернувся в Україну після двох років російського полону. Це був перший обмін військовополоненими після падіння російського літака Іл-76. Кремлівські ЗМІ з посиланням на міноборони росії писали, що на борту літака нібито були 65 українських військових, яких перевозили для обміну.
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