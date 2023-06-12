Заступника міністра оборони Павлюка звільнили з посади

Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.



Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук,



За його словами, звільнення пов'язане з переходом Павлюка на іншу роботу.



Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах писали, що тепер Павлюк обійме посаду командувача Сухопутних військ. На цій посаді раніше був Олександр Сирський, якого нещодавно призначили головнокомандувачем ЗСУ.



Кадрові зміни у ЗСУ



Увечері 8 лютого стало відомо, що Валерій Залужний залишає посаду головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся із Залужним, подякував за службу та запропонував йому «і надалі бути в команді».



Сам Залужний після зустрічі заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій, щоб перемогти теж разом».



На посаду головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська.



Згодом за пропозицією Сирського Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича новим начальником Генерального штабу Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів звільнивз посади першого заступника міністра оборони України.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді пише Громадське.За його словами, звільнення пов'язане з переходом Павлюка на іншу роботу.Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах писали, що тепер Павлюк обійме посаду командувача Сухопутних військ. На цій посаді раніше був, якого нещодавно призначили головнокомандувачем ЗСУ.Увечері 8 лютого стало відомо, щозалишає посаду головнокомандувача ЗСУ. Президентзустрівся із Залужним, подякував за службу та запропонував йому «і надалі бути в команді».Сам Залужний після зустрічі заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій, щоб перемогти теж разом».На посаду головнокомандувача ЗСУ Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська.Згодом за пропозицією Сирського Зеленський призначив генерал-майорановим начальником Генерального штабу Збройних сил України.

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