У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні у Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська – Архітектора Метельницького зіткнулися машина військової «швидкої» і Volkswagen Caddy.

Про це повідомляють Волинські новини.

Від удару легковик викинуло на тротуар.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що бригади медиків виїжджали на виклик щодо ДТП з постраждалими.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

Тілесні ушкодження отримали двоє людей.

14-річну пасажирку власним транспортом відвезли у Волинську обласну дитячу лікарню. Медики швидкої після надання допомоги госпіталізували чоловіка.

На місці працювали поліція і швидка.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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