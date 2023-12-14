У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі





Про це



Від удару легковик викинуло на тротуар.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що бригади медиків виїжджали на виклик щодо ДТП з постраждалими.



Тілесні ушкодження отримали двоє людей.



14-річну пасажирку власним транспортом відвезли у Волинську обласну дитячу лікарню. Медики швидкої після надання допомоги госпіталізували чоловіка.



На місці працювали поліція і швидка.

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