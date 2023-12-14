У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 13:17
Сьогодні у Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська – Архітектора Метельницького зіткнулися машина військової «швидкої» і Volkswagen Caddy.
Про це повідомляють Волинські новини.
Від удару легковик викинуло на тротуар.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що бригади медиків виїжджали на виклик щодо ДТП з постраждалими.
Тілесні ушкодження отримали двоє людей.
14-річну пасажирку власним транспортом відвезли у Волинську обласну дитячу лікарню. Медики швидкої після надання допомоги госпіталізували чоловіка.
На місці працювали поліція і швидка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють Волинські новини.
Від удару легковик викинуло на тротуар.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що бригади медиків виїжджали на виклик щодо ДТП з постраждалими.
Тілесні ушкодження отримали двоє людей.
14-річну пасажирку власним транспортом відвезли у Волинську обласну дитячу лікарню. Медики швидкої після надання допомоги госпіталізували чоловіка.
На місці працювали поліція і швидка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заступника міністра оборони Павлюка звільнили з посади
Сьогодні, 13:36
Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Сьогодні, 13:25
У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 13:17