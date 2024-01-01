На Волині попрощалися із загиблим прикордонником Миколою Войтовичем

Миколою Войтовичем.



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Учора, 9 лютого, прикордонники Волинського загону провели в останню путь свого побратима, солдата Миколу Войтовича.



Хлопець став частинкою прикордонної родини у серпні минулого року. Спочатку виконував завдання з охорони та оборони кордону на рідній Волині, а згодом відправився захищати Україну на Донеччину. Там, 2 лютого, і прийняв останній свій бій. По позиціях, на яких знаходилися прикордонники, противник завдав авіаційний удар, внаслідок якого Микола загинув. Йому назавжди буде 29.

Поховали Миколу на Шаччині, звідки він родом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Учора, 9 лютого, прикордонники Волинського загону провели в останню путь свого побратима, солдата Миколу Войтовича.Хлопець став частинкою прикордонної родини у серпні минулого року. Спочатку виконував завдання з охорони та оборони кордону на рідній Волині, а згодом відправився захищати Україну на Донеччину. Там, 2 лютого, і прийняв останній свій бій. По позиціях, на яких знаходилися прикордонники, противник завдав авіаційний удар, внаслідок якого Микола загинув. Йому назавжди буде 29.Поховали Миколу на Шаччині, звідки він родом.

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