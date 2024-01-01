Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком

Сьогодні, 10 лютого, у Кафедральному соборі Святої Трійці громада прощалася з військовослужбовцемПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.