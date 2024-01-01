Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком

Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Сьогодні, 10 лютого, у Кафедральному соборі Святої Трійці громада прощалася з військовослужбовцем Бугайчуком Валентином Анатолійовичем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Поховали Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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