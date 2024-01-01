Лучани попрощалися із захисником України Валентином Бугайчуком
Сьогодні, 13:25
Сьогодні, 10 лютого, у Кафедральному соборі Святої Трійці громада прощалася з військовослужбовцем Бугайчуком Валентином Анатолійовичем.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Валентина Бугайчука на кладовищі у селі Рованці.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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