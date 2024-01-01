На Волині горів двоповерховий житловий будинок
Сьогодні, 12:00
На Волині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
9 січня о 23:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Цегів Мар'янівської громади. На місце виклику направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 00:28.
Пожежа виникла в житловій кімнаті на першому поверсі. В результаті займання пошкоджено стіни приміщення, кімнатні двері та речі домашнього вжитку. Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
9 січня о 23:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Цегів Мар'янівської громади. На місце виклику направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 00:28.
Пожежа виникла в житловій кімнаті на першому поверсі. В результаті займання пошкоджено стіни приміщення, кімнатні двері та речі домашнього вжитку. Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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