На Волині горів двоповерховий житловий будинок

На Волині горів двоповерховий житловий будинок
На Волині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 січня о 23:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Цегів Мар'янівської громади. На місце виклику направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Пожежу ліквідовано о 00:28.
На Волині горів двоповерховий житловий будинок

Пожежа виникла в житловій кімнаті на першому поверсі. В результаті займання пошкоджено стіни приміщення, кімнатні двері та речі домашнього вжитку. Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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