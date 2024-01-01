Підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Грицюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 11:30
Ще одна трагічна звістка прийшла у Доросинівську громаду. За результатами ДНК-експертизи офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Володимировича Грицюка, 1976 року народження, з села Кияж.
Про це повідомили у громаді.
"Під час виконання бойового завдання, мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 8 червня 2023 року загинув солдат Грицюк Олександр, в районі населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та друзям Героя
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Про це повідомили у громаді.
"Під час виконання бойового завдання, мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 8 червня 2023 року загинув солдат Грицюк Олександр, в районі населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області.
Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним та друзям Героя
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