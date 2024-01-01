Захисники знищили ще 980 російських окупантів





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,



– танків ‒ 6394 (+9) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,



– артилерійських систем – 9459 (+24) од,



– РСЗВ – 981 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,



– літаків – 332 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),



– крилаті ракети ‒ 1881 (+0),



– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,



– спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу ЗСУ знищили ще 980 російських окупантів.Про це йдеться у зведенні Генштабу.– особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,– танків ‒ 6394 (+9) од,– бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,– артилерійських систем – 9459 (+24) од,– РСЗВ – 981 (+0) од,– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,– літаків – 332 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),– крилаті ракети ‒ 1881 (+0),– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,– спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)

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