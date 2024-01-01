Захисники знищили ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 10:45
За добу ЗСУ знищили ще 980 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,
– танків ‒ 6394 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,
– артилерійських систем – 9459 (+24) од,
– РСЗВ – 981 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),
– крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,
– спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)
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Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,
– танків ‒ 6394 (+9) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,
– артилерійських систем – 9459 (+24) од,
– РСЗВ – 981 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),
– крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,
– спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)
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Коментарі 1
ЩОБ ТИ жидо-клоун зеленський ПОДОХ ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ НАШИХ мізерних пенсій РАЗОМ ХРЯКОМ-вальцмано-порошенком в смердячій гівно-вигрібній ямі!!!
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