Захисники знищили ще 980 російських окупантів

Захисники знищили ще 980 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 980 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,

– танків ‒ 6394 (+9) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,

– артилерійських систем – 9459 (+24) од,

– РСЗВ – 981 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

– літаків – 332 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),

– крилаті ракети ‒ 1881 (+0),

– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,

– спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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