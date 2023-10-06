Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція
Сьогодні, 10:17
У Харкові внаслідок російського обстрілу семеро людей загинули і троє зазнали поранень, згоріли 15 будинків.
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Росія свідомо вбила трьох дітей цієї ночі у Харкові. Всього на цей час 7 загиблих та 3 поранених. В одному будинку одразу пʼять трупів. Сімʼя. Згоріли живцем. Наразі встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля.
В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих", - йдеться в повідомленні.
Як встановили слідчі, після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках.
"Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки.
Опитали свідків. Вони повідомляють - це були по звуку «шахеди».
Для нас це важливо, тому, що наша справа - зібрати всі дані, зробити всі експертизи, щоб юридично можна було довести - росія навмисно бʼє по цивільних обʼєктах. З юридичної точки зору - це порушення законів та звичаїв війни і за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи.
Ми доведемо справу до кінця.
Наразі звʼязалися з родичами загиблої сімʼї. Нам треба відібрати зразки ДНК, щоб провести аналіз". - повідомив він.
На місці працюють слідчі, група криміналістів та вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Росія свідомо вбила трьох дітей цієї ночі у Харкові. Всього на цей час 7 загиблих та 3 поранених. В одному будинку одразу пʼять трупів. Сімʼя. Згоріли живцем. Наразі встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля.
В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих", - йдеться в повідомленні.
Як встановили слідчі, після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках.
"Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки.
Опитали свідків. Вони повідомляють - це були по звуку «шахеди».
Для нас це важливо, тому, що наша справа - зібрати всі дані, зробити всі експертизи, щоб юридично можна було довести - росія навмисно бʼє по цивільних обʼєктах. З юридичної точки зору - це порушення законів та звичаїв війни і за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи.
Ми доведемо справу до кінця.
Наразі звʼязалися з родичами загиблої сімʼї. Нам треба відібрати зразки ДНК, щоб провести аналіз". - повідомив він.
На місці працюють слідчі, група криміналістів та вибухотехніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею стоїть понад тисяча вантажівок
Сьогодні, 11:22
Захисники знищили ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 10:45
Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція
Сьогодні, 10:17
За добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:57
Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»
Сьогодні, 09:00