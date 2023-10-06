Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція

Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція
У Харкові внаслідок російського обстрілу семеро людей загинули і троє зазнали поранень, згоріли 15 будинків.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Росія свідомо вбила трьох дітей цієї ночі у Харкові. Всього на цей час 7 загиблих та 3 поранених. В одному будинку одразу пʼять трупів. Сімʼя. Згоріли живцем. Наразі встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 та 7 років і немовля.

В іншому згорілому будинку двоє загиблих дорослих", - йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, після обстрілу стався виток палива, який змішався зі снігом і розтікся вулицею. Пожежа зайнялася в 15 будинках.

"Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. Тіло чоловіка в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися в ванній. Де тіло немовля, поки не знаємо. Йдуть пошуки.

Опитали свідків. Вони повідомляють - це були по звуку «шахеди».
Для нас це важливо, тому, що наша справа - зібрати всі дані, зробити всі експертизи, щоб юридично можна було довести - росія навмисно бʼє по цивільних обʼєктах. З юридичної точки зору - це порушення законів та звичаїв війни і за нього мають відповідати як держава в цілому, так і конкретні особи.

Ми доведемо справу до кінця.

Наразі звʼязалися з родичами загиблої сімʼї. Нам треба відібрати зразки ДНК, щоб провести аналіз". - повідомив він.
Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція

На місці працюють слідчі, група криміналістів та вибухотехніки.
Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція

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Теги: Харків, обстріл
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