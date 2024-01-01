Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»
Сьогодні, 09:00
У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131” з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області – рф.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Основні напрямки удару Одещина та Харківщина.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах.
Основні напрямки удару Одещина та Харківщина.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:57
Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»
Сьогодні, 09:00
Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25