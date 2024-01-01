Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»





Про це



Основні напрямки удару Одещина та Харківщина.



До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.



В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131” з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області – рф.Про це повідомили у Повітряних силах.Основні напрямки удару Одещина та Харківщина.До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

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