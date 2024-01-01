Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»

Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»
У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу “Shahed-136/131” з Балаклави та мису Чауда – Крим, Курської області – рф.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Основні напрямки удару Одещина та Харківщина.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 23 «шахеди» у межах Одеської та Харківської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція
Сьогодні, 10:17
За добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:57
Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»
Сьогодні, 09:00
Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Двоє волинян, які здавали кров понад 100 разів, стали заслуженими донорами
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
За добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, – Генштаб За добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:57
Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації: що зміниться
09 лютий, 16:01
Воїна з Волині Романа Сапожника нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни» Воїна з Волині Романа Сапожника нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни»
09 лютий, 14:22
На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду На Волині рідним загиблого Героя вручили його посмертну нагороду
09 лютий, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція
Сьогодні, 10:17
 0
За добу на фронті відбулося 111 боєзіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:57
 0
Вночі Повітряні сили знищили 23 російські «шахеди»
Сьогодні, 09:00
 0
Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
Двоє волинян, які здавали кров понад 100 разів, стали заслуженими донорами
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8