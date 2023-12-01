Двоє волинян, які здавали кров понад 100 разів, стали заслуженими донорами

Щороку Володимирське відділення трансфузійної допомоги подає списки донорів, які здійснили понад сотню кровоздач, на присвоєння їм звання «заслужених». Торік згідно з Указом президента України четверо мешканців району отримали такі звання, двом із них державні нагороди вручили у грудні, а ще двом – минулого тижня.Про це повідомляє Слово правди.Почесне звання «Заслужений донор України» вручили володимирчанамта, які здійснили 103 та 105 кровоздач, та нововолинцям Михайлові Вовчуку та Петру Томчуку, які здали кров 104 і 102 рази. Цьогоріч на таке звання претендують ще троє людей, які понад сотню разів здійснили кровоздачі.Загалом, як інформують у відділенні трансфузійної допомоги, 13 донорів мають статус заслужених і понад 350 – почесних – вони здійснили понад 40 кровоздач.Щомісяця поповнюють запаси крові, яка в нинішніх воєнних умовах така необхідна для порятунку воїнів на фронті, близько пів сотні людей.На знімку жителі району Валентин Крючков та Петро Томчук з отриманими нагородами, які їм вручили 1 лютого.