Визволений з полону воїн через тиждень загинув у ДТП

Визволений з полону воїн через тиждень загинув у ДТП
Визволений з полону боєць Юрій Галкін загинув у ДТП через тиждень після повернення з полону.

Про це повідомляє Кореспондент.

Дочка Юрія Галкіна, жителя Покровська Донецької області, написала, що батько переходив дорогу, і його на смерть збила машина.

Захисник із Покровська Донецької області Юрій Галкін, який нещодавно повернувся з полону, загинув у ДТП. Про це сьогодні, 9 лютого, з посиланням на допис Валерії Галкіної, дочки загиблого, повідомило місцеве видання Pokrovsk.news.

Повідомляється, що Юрій Галкін повернувся до України під час обміну військовополоненими 31 січня.

"Сьогодні мого тата не стало. Його не вбили ні війна, ні куля, ні два роки в полоні. Він просто переходив дорогу, і його збила машина. Я не вірю, що це дійсність. Вибач за все. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся…" - написала вчора, 8 лютого, дочка загиблого чоловіка.

Нагадаємо, 31 січня, Україна повернула з полону 207 військовослужбовців. Серед визволених українців - багато оборонців Маріуполя і Азовсталі, а також захисники острова Зміїний.

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Теги: війна, полон, повернення, загибель
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