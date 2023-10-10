Біля лікарні у Луцьку водії-порушники блокують рух каретам «швидкої». ВІДЕО

Біля лікарні у Луцьку водії-порушники блокують рух каретам «швидкої». ВІДЕО
Біля лікарні на Відродження у Луцьку працівники Департаменту муніципальної варти штрафують водіїв, які блокують рух каретам швидкої допомоги.

8 лютого за годину склали постанови на десятьох водіїв, які припаркувалися під знаком про заборону стоянки, розповів Суспільному старший інспектор департаменту муніципальної варти Денис Таберт.

Зі слів водія "швидкої" Павла Романюка, прямуючи на виклик важлива кожна секунда, а припарковані на виїзді авто заважають.

"Коли приїжджають відвідувачі до хворих, то буває, що блокують виїзд, а буває, що екстрений виклик, коли веземо тяжкого пацієнта, а заїзд ускладнюється. Проїзд по території лікувального закладу, де має рухатися швидка, не повинен бути заблокований", — говорить Павло Романюк.

Як розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов, водії, які приїздять провідати хворих у лікарні, мають користуватися спеціальною паркувальною зоною.

"На позаминулому тижні у нас була аварія на в'їзді через неправильне паркування, зіткнулося два авто, що повністю перекрили в'їзд до лікарні. Щоб такого не було ми зробили додаткові паркомісця", — додав заступник гендиректора медзакладу.

Сума штрафу за паркування у забороненому місці — 340 гривень. Повідомлення про внесення постанови працівники муніципальної варти залишають на лобовому склі автомобіля.

Зі слів старшої інспекторки мунварти Оксани Матрунчик, за два місяці біля лікарні оштрафували 54 водії.


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Теги: Луцьк, ПДР, порушники
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