Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам

Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам
Військовослужбовців 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ оголосили збір на "подарунки" для ворога.

Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу.

"Триває збір на пекельні "подарунки" для окупантів від бійців 100 обр ТрО! - Долучайся до підтримки Волинської бригади тероборони - зроби свій вклад у майбутню Перемогу!" - йдеться у дописі.

Допомогти підрозділу можна поповнивши БАНКУ.

Станом на 20:30 9 лютого вдалося зібрати понад 133 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна, збір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам
Сьогодні, 05:28
Визволений з полону воїн через тиждень загинув у ДТП
Сьогодні, 03:41
Біля лікарні у Луцьку водії-порушники блокують рух каретам «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Сімейна «фабрика шкарпеток» з Волині допомагає військовим зігрітися на фронті
Сьогодні, 01:15
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Стерненко передав волинським тероборонівцям партію дронів DJI Mavic 3. ВІДЕО Стерненко передав волинським тероборонівцям партію дронів DJI Mavic 3. ВІДЕО
04 серпень, 2023, 21:53
«Гуцулка Ксеня» годує тероборонівців з Волині. ВІДЕО «Гуцулка Ксеня» годує тероборонівців з Волині. ВІДЕО
03 січень, 08:25
Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО
26 листопад, 2023, 19:33
Волинянин пішов до війська у день хрещення онука Волинянин пішов до війська у день хрещення онука
24 жовтень, 2023, 21:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам
Сьогодні, 05:28
 0
Визволений з полону воїн через тиждень загинув у ДТП
Сьогодні, 03:41
 0
Біля лікарні у Луцьку водії-порушники блокують рух каретам «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Сімейна «фабрика шкарпеток» з Волині допомагає військовим зігрітися на фронті
Сьогодні, 01:15
 0
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8