Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам





Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу.



"Триває збір на пекельні "подарунки" для окупантів від бійців 100 обр ТрО! - Долучайся до підтримки Волинської бригади тероборони - зроби свій вклад у майбутню Перемогу!" - йдеться у дописі.



Допомогти підрозділу можна поповнивши БАНКУ.



Станом на 20:30 9 лютого вдалося зібрати понад 133 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовців 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ оголосили збір на "подарунки" для ворога.Про це йдеться на офіційній сторінці підрозділу."Триває збір на пекельні "подарунки" для окупантів від бійців 100 обр ТрО! - Долучайся до підтримки Волинської бригади тероборони - зроби свій вклад у майбутню Перемогу!" - йдеться у дописі.Допомогти підрозділу можна поповнившиСтаном на 20:30 9 лютого вдалося зібрати понад 133 тисячі гривень.

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