Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО

Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО
Лучанка Аліна Жукова на власній кухні виготовляє розпалювачі для військовослужбовців, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

На своїй кухні лучанка Аліна Жукова і борщ варить, і розпалювачі на передову готує. Цей витвір військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. Відтак на кухні у жінки тепер посуд і для продуктів, і для парафіну.

Вперше Аліна побачила такі розпалювачі, коли волонтери передали їх для її чоловіка-військовослужбовця. Спочатку жінка із синами виготовляла розпалювачі тільки для чоловіка. Аліна зізнається, що така робота відволікає від новин.

З матеріалами допомагають знайомі та учні луцьких шкіл. Так, нещодавно колектив школи №20 зібрав гроші та придбав кілька 25-кілограмових ящиків парафіну.

Зараз волонтерка передає розпалювачі не тільки для свого чоловіка, а й для інших військових.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, волонтерство, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Двоє волинян, які здавали кров понад 100 разів, стали заслуженими донорами
Сьогодні, 07:32
Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам
Сьогодні, 05:28
Визволений з полону воїн через тиждень загинув у ДТП
Сьогодні, 03:41
Біля лікарні у Луцьку водії-порушники блокують рух каретам «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
26 січень, 21:57
У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО У Луцьку діти колядували та посівали, щоб зібрати гроші для воїнів з Волині. ВІДЕО
05 січень, 08:35
Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів
19 січень, 08:25
З Луцька воїнам на Запоріжжя відправили 100 теплих наборів. ВІДЕО З Луцька воїнам на Запоріжжя відправили 100 теплих наборів. ВІДЕО
11 січень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
Двоє волинян, які здавали кров понад 100 разів, стали заслуженими донорами
Сьогодні, 07:32
 0
Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам
Сьогодні, 05:28
 0
Визволений з полону воїн через тиждень загинув у ДТП
Сьогодні, 03:41
 0
Біля лікарні у Луцьку водії-порушники блокують рух каретам «швидкої». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8