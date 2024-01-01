Лучанка на власній кухні виготовляє розпалювачі на фронт. ВІДЕО

Лучанка Аліна Жукова на власній кухні виготовляє розпалювачі для військовослужбовців, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.На своїй кухні лучанка Аліна Жукова і борщ варить, і розпалювачі на передову готує. Цей витвір військові використовують, щоб розпалити буржуйку, нагріти воду чи їжу. Відтак на кухні у жінки тепер посуд і для продуктів, і для парафіну.Вперше Аліна побачила такі розпалювачі, коли волонтери передали їх для її чоловіка-військовослужбовця. Спочатку жінка із синами виготовляла розпалювачі тільки для чоловіка. Аліна зізнається, що така робота відволікає від новин.З матеріалами допомагають знайомі та учні луцьких шкіл. Так, нещодавно колектив школи №20 зібрав гроші та придбав кілька 25-кілограмових ящиків парафіну.Зараз волонтерка передає розпалювачі не тільки для свого чоловіка, а й для інших військових.