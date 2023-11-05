У чергах на кордоні з Польщею стоїть понад тисяча вантажівок





Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в етері телемаратону, пише



Загалом на ранок 10 лютого на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Рава-Руська — Гребенне» та «Шегині — Медика» у заторах стоять 1300 вантажівок.



Найбільші черги спостерігають з польського боку біля КПП «Ягодин».



Водночас, за словами речника Держприкордонслужби, вночі протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Шегині — Медика». Утім, о 6 ранку блокаду знову відновили.



Через блокування руху вантажівок утворюються черги, які також ускладнюють проїзд автомобілів та автобусів, каже Демченко.



На іншому пункті пропуску «Краківець», де протесту немає, також утворилися затори, оскільки після початку блокування трьох інших КПП водії обирають собі цей маршрут. Біля «Краківця» наразі стоять у чергах більш як 800 вантажівок.



Що відбувається на кордоні?



Сьогодні, 9 лютого, польські протестувальники почали блокувати рух транспорту в напрямку пункту пропуску «Шегині» («Медика» з польського боку). Згодом почалося блокування КПП «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».



Польські аграрії також заявили, що будуть перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів на залізничній станції поблизу кордону з Україною.



У Мінагрополітики України кажуть, що польські фермери протестують через бажання отримати помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.



Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що в деяких сферах буде необхідне повне блокування імпорту з України, як у випадку із зерновими. На його думку, протести фермерів на кордонах з Україною прийнятні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею утворилися черги з понад тисячі вантажівок. Через блокаду вантажних перевезень рух утруднений і для автівок та автобусів.Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в етері телемаратону, пише Громадське Загалом на ранок 10 лютого на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Рава-Руська — Гребенне» та «Шегині — Медика» у заторах стоять 1300 вантажівок.Найбільші черги спостерігають з польського боку біля КПП «Ягодин».Водночас, за словами речника Держприкордонслужби, вночі протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Шегині — Медика». Утім, о 6 ранку блокаду знову відновили.Через блокування руху вантажівок утворюються черги, які також ускладнюють проїзд автомобілів та автобусів, каже Демченко.На іншому пункті пропуску «Краківець», де протесту немає, також утворилися затори, оскільки після початку блокування трьох інших КПП водії обирають собі цей маршрут. Біля «Краківця» наразі стоять у чергах більш як 800 вантажівок.Що відбувається на кордоні?Сьогодні, 9 лютого, польські протестувальники почали блокувати рух транспорту в напрямку пункту пропуску «Шегині» («Медика» з польського боку). Згодом почалося блокування КПП «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».Польські аграрії також заявили, що будуть перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів на залізничній станції поблизу кордону з Україною.У Мінагрополітики України кажуть, що польські фермери протестують через бажання отримати помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що в деяких сферах буде необхідне повне блокування імпорту з України, як у випадку із зерновими. На його думку, протести фермерів на кордонах з Україною прийнятні.

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