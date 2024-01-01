У Луцьку відкрили виставку картин жінок, які втратили коханих на війні

Експозицію із 35 картин, написаних дружинами загиблих Героїв під час арт-терапевтичних майстер-класів проєкту «Жива. Справжні історії кохання», відкрили у Волинському обласному українському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка у Луцьку 9 лютого.Про це повідомили у пресслужбі Благодійного фонду «Сучасна Україна».Проєкт на Волині реалізовується за підтримки Благодійного фонду «Сучасна Україна», у партнерстві з ініціаторкою всеукраїнського проєктуЗ 9 по 26 лютого 2024 року у холі театру можна буде ознайомитись з картинами та почитати історії кохання, які їх супроводжують. Адже писали їх дружини легендарних волинських військових - кіборга, командира штурмової бригади, «небесного фотографа», військового, який пройшов полон, волонтерив і загинув в аварії дорогою на Схід, «азовця», тіло якого досі в Маріуполі.Зі слів очільника благодійного фонду «Сучасна Україна», виставка картин «Малюю серцем» – частина великого всеукраїнського арт-реабілітаційного проєкту «Жива.Справжні історії кохання», який охопив кілька сотень жінок у різних містах України. На Волині до нього долучилось 35 учасниць з Луцька, Ковеля, Нововолинська, Володимира і Камінь-Каширського.Це - дружини, кохані та мами полеглих Героїв, які малювали свої полотна з наставницями – професійними художницями. Вони дозволили торкнутися їхніх душ, почути їхні історії, розділити їхній сум і показати, що життя триває і відкриває нові можливості, нові таланти, нових людей поруч. Кожна картина в експозиції – це посвята коханому чоловіку, згадка про почуття, які були натхненням для обох і мають стати провідником через горе втрати у майбутнє.«Цей проєкт не про смерть, а про ЖИТТЯ. Він не мистецький, хоча завдяки талановитим наставникам, картини вийшли надзвичайно майстерні та глибокі. Він про світлу пам'ять та надію на краще майбутнє», - наголошує Володимир Гавриш.Привітати учасниць з новим досвідом, у якості авторок картин, які упродовж двох тижнів споглядатимуть відвідувачі Волинського обласного драмтеатру, прийшли заступниця Луцького міського голови, керівник департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, директор театру Сергій Скулинець, мистецтвознавці, арт-терапевти, працівники галузі культури, волонтери.Під час відкриття виставки усі охочі могли долучитись до перфоменсу із робити свої кілька мазків на полотні, яке намалювали спільно з художницямитана згадку про проєкт «Жива» на Волині. Символіка малюнка – глибока, адже вінок в українців завжди асоціювався із сонцем, що сходить. Також це символ слави, перемоги, святості, могутності та миру.Аби цей день запам’ятався учасницям проєкту, благодійний фонд, разом з партнерами - компаніями «Тигрес» та «Волинські Солодощі» підготував «валентинки» - м’які іграшки та цукерки. UNO Specialty Coffee & All Day Brunch та «Рестпарк» частували гостей вишуканими закусками під келих ігристого.І що важливо – на відкритті виставки майже не було сліз, але були теплі обійми і усмішки, підтримка і щире спілкування. Те, що ще довго грітиме серця усіх, хто долучився до цього проєкту.