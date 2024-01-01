Матір загиблого 23-річного бійця з Волині подарувала ліцею, де він навчався, тренажерний зал
Сьогодні, 15:03
У спортивному залі Ліцею №1 у селищі Ратне на Волині запрацювала тренажерна зала. Її відкрили за кошти матері загиблого війні військовослужбовця Єдуарда Камардіна.
Як повідомили у ліцеї, син Оксани Колотюк колись навчався у місцевому ліцеї. Нині у закладі також навчаються двоє його братів, пише Суспільне.
Жінка працює медичною сестрою у ліцеї. В пам'ять про 23-річного сина, який загинув у вересні 2023 на Херсонщині, матір також придбала для учнів тренажери.
Також учні ліцею отримали в подарунок футбольні, волейбольні та баскетбольні мʼячі.
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Як повідомили у ліцеї, син Оксани Колотюк колись навчався у місцевому ліцеї. Нині у закладі також навчаються двоє його братів, пише Суспільне.
Жінка працює медичною сестрою у ліцеї. В пам'ять про 23-річного сина, який загинув у вересні 2023 на Херсонщині, матір також придбала для учнів тренажери.
Також учні ліцею отримали в подарунок футбольні, волейбольні та баскетбольні мʼячі.
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