Матір загиблого 23-річного бійця з Волині подарувала ліцею, де він навчався, тренажерний зал

Єдуарда Камардіна.



Як повідомили у ліцеї, син Оксани Колотюк колись навчався у місцевому ліцеї. Нині у закладі також навчаються двоє його братів, пише



Жінка працює медичною сестрою у ліцеї. В пам'ять про 23-річного сина, який загинув у вересні 2023 на Херсонщині, матір також придбала для учнів тренажери.



Також учні ліцею отримали в подарунок футбольні, волейбольні та баскетбольні мʼячі.



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