Матір загиблого 23-річного бійця з Волині подарувала ліцею, де він навчався, тренажерний зал

Матір загиблого 23-річного бійця з Волині подарувала ліцею, де він навчався, тренажерний зал
У спортивному залі Ліцею №1 у селищі Ратне на Волині запрацювала тренажерна зала. Її відкрили за кошти матері загиблого війні військовослужбовця Єдуарда Камардіна.

Як повідомили у ліцеї, син Оксани Колотюк колись навчався у місцевому ліцеї. Нині у закладі також навчаються двоє його братів, пише Суспільне.

Жінка працює медичною сестрою у ліцеї. В пам'ять про 23-річного сина, який загинув у вересні 2023 на Херсонщині, матір також придбала для учнів тренажери.

Також учні ліцею отримали в подарунок футбольні, волейбольні та баскетбольні мʼячі.
Матір загиблого 23-річного бійця з Волині подарувала ліцею, де він навчався, тренажерний зал

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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