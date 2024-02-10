Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича

Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.



Про це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише



"Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.



Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.



Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових", - йдеться в повідомленні.



Зеленський додав, що "увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій… має бути реалізований для успіху Сил оборони України".



Президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.



9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Баргилевича. Також Зеленський повідомив, що Сирський визначив кандидатури заступників, і президент підпише відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу.



10 лютого Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка, оскільки він йде на іншу посаду. ЗМІ вважають, що він стане очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпогодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУта начальника Генштабу ЗСУПро це йдеться у вечірньому зверненні президента, пише Українська правда "Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.Заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник– його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник– його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала– його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала– він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових", - йдеться в повідомленні.Зеленський додав, що "увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій… має бути реалізований для успіху Сил оборони України".Президент8 лютого призначив генерал-полковникаголовнокомандувачем Збройних сил України замість9 лютого Зеленський призначив керівником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Баргилевича. Також Зеленський повідомив, що Сирський визначив кандидатури заступників, і президент підпише відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу.10 лютого Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра оборони, оскільки він йде на іншу посаду. ЗМІ вважають, що він стане очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача Олександра Сирського.

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