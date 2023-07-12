Росія може напасти на НАТО, – глава Мюнхенської конференції Гойсген

Крістоф Гойсген заявив, що не можна виключати можливість нападу росії на країну-члена НАТО.



Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що президент росії володимир путін може віддати наказ про такий напад, Гойсген відповів: "Звичайно. Зрештою, путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, тому що внаслідок цього багато росіян опинилися за межами росії", передає



За його словами, "путін прагнув відновити Велику Росію в кордонах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар".



Він припустив, що цілями путіна можуть стати Молдова або країни Балтії.



Водночас Гойсген відмовився спекулювати на тему того, на що може зважитися російський диктатор.



"Але ми повинні зробити все, щоб Україна отримала зброю і військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Мюнхенської безпекової конференціїзаявив, що не можна виключати можливість нападу росії на країну-члена НАТО.Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що президент росіїможе віддати наказ про такий напад, Гойсген відповів: "Звичайно. Зрештою, путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, тому що внаслідок цього багато росіян опинилися за межами росії", передає Цензор.НЕТ За його словами, "путін прагнув відновити Велику Росію в кордонах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар".Він припустив, що цілями путіна можуть стати Молдова або країни Балтії.Водночас Гойсген відмовився спекулювати на тему того, на що може зважитися російський диктатор."Але ми повинні зробити все, щоб Україна отримала зброю і військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території", – сказав він.

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