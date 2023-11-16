У Луцьку зникло світло: коли відновлять електропостачання





Як повідомили на гарячій лінії "Волиньобленерго", світло зникло через аварійну ситуацію.



Як повідомили читачі Інформаційного агентства ВолиньPost, електрика зникла сьогодні, 11 лютого, близько 12:30. Наразі світла немає у будинках, що біля РАЦСу, Північного та Варшавського ринків.



Як кажуть в обленерго, відновлення електропостачання очікується близько 15:00.



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