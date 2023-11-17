Війна забрала життя воїна з Волині Юрія Філюка

Війна забрала життя воїна з Волині Юрія Філюка
Війна безпощадно продовжує забирати життя українських воїнів. Знову отримали трагічну звістку про смерть ще одного нашого краянина, відважного воїна України, жителя міста Каменя-Каширського Юрія Філюка.

Про це повідомили на сторінці громади.

Життя солдата Філюка Юрія Івановича, 1970 року народження, передчасно обірвалося 10 лютого 2024 року.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом воїна повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, смерть, загибель, війна
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