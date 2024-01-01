На Волині під час пожежі загинула 30-річна жінка
Сьогодні, 13:40
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі в оселях волинян. Під час однієї з пожеж загинула 30-річна жінка.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
10 лютого працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 4 пожежі в житловому секторі - у Луцьку, в с. Дідичі Олицької громади, с. Великий Курінь Любешівської громади та с. Задиби Турійської громади.
Зокрема увечері трапилася пожежа у житловому будинку в с. Великий Курінь Любешівської громади. Вогонь поширився на стіни, перекриття і дах будинку.
Під час пожежі отруїлася продуктами горіння та госпіталізована до лікарні жінка 1993 р.н.
Силами рятувальників 12 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони горіння ліквідували о 20:38
Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
10 лютого працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 4 пожежі в житловому секторі - у Луцьку, в с. Дідичі Олицької громади, с. Великий Курінь Любешівської громади та с. Задиби Турійської громади.
Зокрема увечері трапилася пожежа у житловому будинку в с. Великий Курінь Любешівської громади. Вогонь поширився на стіни, перекриття і дах будинку.
Під час пожежі отруїлася продуктами горіння та госпіталізована до лікарні жінка 1993 р.н.
Силами рятувальників 12 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони горіння ліквідували о 20:38
Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
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