На Волині під час пожежі загинула 30-річна жінка

На Волині під час пожежі загинула 30-річна жінка
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі в оселях волинян. Під час однієї з пожеж загинула 30-річна жінка.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

10 лютого працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 4 пожежі в житловому секторі - у Луцьку, в с. Дідичі Олицької громади, с. Великий Курінь Любешівської громади та с. Задиби Турійської громади.

Зокрема увечері трапилася пожежа у житловому будинку в с. Великий Курінь Любешівської громади. Вогонь поширився на стіни, перекриття і дах будинку.

Під час пожежі отруїлася продуктами горіння та госпіталізована до лікарні жінка 1993 р.н.

Силами рятувальників 12 ДПРЧ та працівників місцевої пожежної охорони горіння ліквідували о 20:38

Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, отруєння, Волинь
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