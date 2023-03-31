Волинянин став учасником кулінарного шоу «МастерШеф»

Волинянин став учасником кулінарного шоу «МастерШеф»
Завдяки Віталію Наливайку про Велику Глушу тепер знає навіть Ектор Хіменес-Браво.

Житель села Велика Глуша, що на Волині, взяв участь у тринадцятому сезоні телевізійного шоу "МастерШеф", - пише газета "Нове життя".

Віталій Наливайко вразив суддів не лише своєю щирістю та простотою, але й приготовленою стравою. У столиці він розповів про своє життя у звичайному поліському селі, про те, як разом із батьком готували різні смаколики із свіжини, та скільки поля обробляють. Молодий кулінар поділився мрією про те, що хоче у рідній Великій Глуші відкрити ресторан, де відбуватимуться різні урочисті події. А почав свій шлях у цьому напрямку із запіканки з білими грибами, унікальним смаком якої вразив суддів і таким чином відібрався для подальшої участі в проєкті.

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Теги: Волинь, шоу, телебачення
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