Волинський тероборонівець «Бумер» розповів про відбиття масштабного штурму росіян
Сьогодні, 15:43
Молодший сержант Олександр Токар, позивний «Бумер», командир першого стрілецького відділення третього стрілецького взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони.
Чоловікові 27 років, у цивільному житті він працював будівельником – проте вже у перші дні широкомасштабного вторгнення добровольцем став до лав ЗСУ.
Найбільшими захопленнями Олександра (навіть на війні!) залишаються історичні фільми та якісна українська музика.
На рідній Волині на «Бумера» чекають з Перемогою кохана дружина Наталя та семирічний син Єгор.
25-27 грудня 2023 року ворог вдався до чергового масштабного штурму позицій Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, зокрема атакував позицію, старшим на якій був Олександр Токар. Попередньо провівши потужну артпідготовку, сотні орків за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед… – Проте у підсумку мусіли ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.
За виявлену мужність та вміле керування особовим складом під час відбиття ворожого штурму молодший сержант Олександр Токар нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих»
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Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони.
Чоловікові 27 років, у цивільному житті він працював будівельником – проте вже у перші дні широкомасштабного вторгнення добровольцем став до лав ЗСУ.
Найбільшими захопленнями Олександра (навіть на війні!) залишаються історичні фільми та якісна українська музика.
На рідній Волині на «Бумера» чекають з Перемогою кохана дружина Наталя та семирічний син Єгор.
25-27 грудня 2023 року ворог вдався до чергового масштабного штурму позицій Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, зокрема атакував позицію, старшим на якій був Олександр Токар. Попередньо провівши потужну артпідготовку, сотні орків за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед… – Проте у підсумку мусіли ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.
За виявлену мужність та вміле керування особовим складом під час відбиття ворожого штурму молодший сержант Олександр Токар нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих»
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