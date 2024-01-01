Волинський тероборонівець «Бумер» розповів про відбиття масштабного штурму росіян

Волинський тероборонівець «Бумер» розповів про відбиття масштабного штурму росіян
Молодший сержант Олександр Токар, позивний «Бумер», командир першого стрілецького відділення третього стрілецького взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони.

Чоловікові 27 років, у цивільному житті він працював будівельником – проте вже у перші дні широкомасштабного вторгнення добровольцем став до лав ЗСУ.

Найбільшими захопленнями Олександра (навіть на війні!) залишаються історичні фільми та якісна українська музика.

На рідній Волині на «Бумера» чекають з Перемогою кохана дружина Наталя та семирічний син Єгор.

25-27 грудня 2023 року ворог вдався до чергового масштабного штурму позицій Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, зокрема атакував позицію, старшим на якій був Олександр Токар. Попередньо провівши потужну артпідготовку, сотні орків за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед… – Проте у підсумку мусіли ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.
За виявлену мужність та вміле керування особовим складом під час відбиття ворожого штурму молодший сержант Олександр Токар нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих»

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Теги: Україна, війна, 100 ОБр Сил ТРО
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