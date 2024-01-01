Волинський тероборонівець «Бумер» розповів про відбиття масштабного штурму росіян

Молодший сержант Олександр Токар, позивний «Бумер», командир першого стрілецького відділення третього стрілецького взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони.Чоловікові 27 років, у цивільному житті він працював будівельником – проте вже у перші дні широкомасштабного вторгнення добровольцем став до лав ЗСУ.Найбільшими захопленнями Олександра (навіть на війні!) залишаються історичні фільми та якісна українська музика.На рідній Волині на «Бумера» чекають з Перемогою кохана дружина Наталя та семирічний син Єгор.25-27 грудня 2023 року ворог вдався до чергового масштабного штурму позицій Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, зокрема атакував позицію, старшим на якій був Олександр Токар. Попередньо провівши потужну артпідготовку, сотні орків за підтримки десятків одиниць бронетехніки посунули вперед… – Проте у підсумку мусіли ганебно відступити, втративши 14 одиниць бронетехніки, понад 60 осіб вбитими і понад 180 – пораненими.За виявлену мужність та вміле керування особовим складом під час відбиття ворожого штурму молодший сержант Олександр Токар нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих»