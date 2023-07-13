На Волині банда молодиків жорстоко побили воїна ЗСУ, щоб отримати гроші

На Волині банда молодиків жорстоко побили воїна ЗСУ, щоб отримати гроші
На Волині молодики організували банду та жорстоко побили військовослужбовця Збройних сил України, щоб заволодіти грошима.

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент трапився в грудні минулого року. Як розповідають у Службі безпеки, молодики організували банду, яка напала та жорстоко побила військовослужбовця ЗСУ, щоб заволодіти його грошима.

Внаслідок нападу боєць отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. А от грошей ті так і не отримали. СБУ розібралася з бандитами та навіть знайшла того, хто дистанційно командував злочинцями.

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Теги: ЗСУ, війна, Україна, Волинь
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