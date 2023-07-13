На Волині банда молодиків жорстоко побили воїна ЗСУ, щоб отримати гроші





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Інцидент трапився в грудні минулого року. Як розповідають у Службі безпеки, молодики організували банду, яка напала та жорстоко побила військовослужбовця ЗСУ, щоб заволодіти його грошима.



Внаслідок нападу боєць отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. А от грошей ті так і не отримали. СБУ розібралася з бандитами та навіть знайшла того, хто дистанційно командував злочинцями.

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