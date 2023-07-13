На Волині банда молодиків жорстоко побили воїна ЗСУ, щоб отримати гроші
Сьогодні, 16:24
На Волині молодики організували банду та жорстоко побили військовослужбовця Збройних сил України, щоб заволодіти грошима.
Про це повідомляє ТСН.
Інцидент трапився в грудні минулого року. Як розповідають у Службі безпеки, молодики організували банду, яка напала та жорстоко побила військовослужбовця ЗСУ, щоб заволодіти його грошима.
Внаслідок нападу боєць отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. А от грошей ті так і не отримали. СБУ розібралася з бандитами та навіть знайшла того, хто дистанційно командував злочинцями.
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Про це повідомляє ТСН.
Інцидент трапився в грудні минулого року. Як розповідають у Службі безпеки, молодики організували банду, яка напала та жорстоко побила військовослужбовця ЗСУ, щоб заволодіти його грошима.
Внаслідок нападу боєць отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. А от грошей ті так і не отримали. СБУ розібралася з бандитами та навіть знайшла того, хто дистанційно командував злочинцями.
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