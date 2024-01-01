Росіяни почали кампанію з дискредитації Сирського

Росіяни почали кампанію з дискредитації Сирського
Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини.

Про це розповів керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Для цього вони шукають його родичів у рф, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ.

Важливо памʼятати:

▪️Сирський тривалий час був частиною команди Залужного.

▪️Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти рф.

▪️Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.

▪️Підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» – це підігравання ворожій дезінформації.

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Теги: Україна, війна, росія, дискредитація
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