Росіяни почали кампанію з дискредитації Сирського

Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини.Про це розповів керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.Для цього вони шукають його родичів у рф, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ.▪️Сирський тривалий час був частиною команди Залужного.▪️Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти рф.▪️Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.▪️Підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» – це підігравання ворожій дезінформації.