Колишній гравець «Волині» гратиме за клуб Першої ліги

Колишній гравець «Волині» гратиме за клуб Першої ліги
Черкаський «ЛНЗ» офіційно повідомив про те, що відправив в оренду до сумської «Вікторії» двох своїх футболістів: 21-річного півзахисника Сергія Копила та 24-річного форварда Назарія Нича.

Про це повідомляє Sport ua.

Орендні угоди з обома гравцями розраховані до кінця поточного сезону. Про перехід Назарія Нича до «Вікторії» Sport.ua повідомляв ще 30 січня.

Нич у нинішньому сезоні взяв участь у п'яти матчах за «ЛНЗ» у всіх турнірах, Копил - у трьох. Результативними діями не відзначився жоден із них.

Зараз «Вікторія» посідає шосте місце в групі «Чемпіонська» Першої ліги, набравши 30 очок.

Нагадаємо, Назарій Нич захищав кольори "Волині" з 2017 по 2018 рік.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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