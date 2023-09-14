Колишній гравець «Волині» гратиме за клуб Першої ліги
Сьогодні, 18:22
Черкаський «ЛНЗ» офіційно повідомив про те, що відправив в оренду до сумської «Вікторії» двох своїх футболістів: 21-річного півзахисника Сергія Копила та 24-річного форварда Назарія Нича.
Про це повідомляє Sport ua.
Орендні угоди з обома гравцями розраховані до кінця поточного сезону. Про перехід Назарія Нича до «Вікторії» Sport.ua повідомляв ще 30 січня.
Нич у нинішньому сезоні взяв участь у п'яти матчах за «ЛНЗ» у всіх турнірах, Копил - у трьох. Результативними діями не відзначився жоден із них.
Зараз «Вікторія» посідає шосте місце в групі «Чемпіонська» Першої ліги, набравши 30 очок.
Нагадаємо, Назарій Нич захищав кольори "Волині" з 2017 по 2018 рік.
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Про це повідомляє Sport ua.
Орендні угоди з обома гравцями розраховані до кінця поточного сезону. Про перехід Назарія Нича до «Вікторії» Sport.ua повідомляв ще 30 січня.
Нич у нинішньому сезоні взяв участь у п'яти матчах за «ЛНЗ» у всіх турнірах, Копил - у трьох. Результативними діями не відзначився жоден із них.
Зараз «Вікторія» посідає шосте місце в групі «Чемпіонська» Першої ліги, набравши 30 очок.
Нагадаємо, Назарій Нич захищав кольори "Волині" з 2017 по 2018 рік.
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