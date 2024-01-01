Медики з Любомля придбали 7 дронів для військових

Медики з Любомля придбали 7 дронів для військових
Колектив Любомльського ТМО зібрав кошти та використав їх на придбання квадрокоптерів для захисників України.

Про це повідомляють на сторінці Любомльського ТМО.

"Ми не припиняємо допомагати нашим Збройним силам, котрі відстоюють наше право на незалежність у війні з росією. Наприкінці минулого року працівники Любомльського ТМО уже збирали кошти, за які закупили три дрони для бійців 14 бригади. На початку цього року ми також зібрали кошти, що дало змогу закупити нам уже сім FPV-дронів для потреб тої ж таки 14 бригади, бійці якої воюють а Куп’янському напрямку", - йдеться у дописі.
Медики з Любомля придбали 7 дронів для військових


У вівторок, 6 лютого, дрони відправили на Харківщину, і вже у п'ятницю потрапили до наших бійців, котрі передали нашим працівникам щиру вдячність за допомогу.
Медики з Любомля придбали 7 дронів для військових

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Теги: Любомльське ТМО, війна, гроші, дрони
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