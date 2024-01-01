Якою буде погода у понеділок, 12 лютого





Про це повідомляє Sinoptik.



За даними Волинського центру гідрометеорології, 12 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського центру гідрометеорології, 12 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.

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