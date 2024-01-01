Якою буде погода у понеділок, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського центру гідрометеорології, 12 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
За даними Волинського центру гідрометеорології, 12 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.
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