Якою буде погода у понеділок, 12 лютого

Якою буде погода у понеділок, 12 лютого
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

За даними Волинського центру гідрометеорології, 12 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску
Сьогодні, 21:11
Знову втрата:: війна забрала життя Героя з Луцька Сергія Гаврука
Сьогодні, 20:18
Якою буде погода у понеділок, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
Медики з Любомля придбали 7 дронів для військових
Сьогодні, 19:03
Колишній гравець «Волині» гратиме за клуб Першої ліги
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
09 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
07 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
06 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску
Сьогодні, 21:11
 0
Знову втрата:: війна забрала життя Героя з Луцька Сергія Гаврука
Сьогодні, 20:18
 0
Якою буде погода у понеділок, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медики з Любомля придбали 7 дронів для військових
Сьогодні, 19:03
 0
Колишній гравець «Волині» гратиме за клуб Першої ліги
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8