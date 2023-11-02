Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску





Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою, повідомили у поліції низці польських ЗМІ, інформує



Інцидент стався приблизно об 11:30 на дорозі №12 до КПП «Дорогуськ», де тривають протести польських фермерів проти рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Протестувальники затримали на в’їзді три вантажівки, заповнених зерном, якими керували українці.



«До Польщі після оформлення в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України», – повідомила комісарка поліції у Хелмі Ева Чиж.



Комісарка додала, що під час події не відбулося жодної небезпечної ситуації чи бійки. Польський портал farmer.pl повідомив, що фермери відібрали проби висипаного зерна та нібито мали надати їх на перевірку на вміст заборонених речовин.



Водночас портал повідомив, що на тлі дій польських протестувальників українські водії починають висловлювати незадоволення – кілька десятків українців намагалася прорвати блокаду поляків. Ситуація у пункті пропуску станом на 17:00 залишалася напруженою.



Наразі правоохоронці з’ясовують подробиці події та вилучають докази, щоб провести кримінально-правову експертизу, встановлюють особи тих, хто відкривав українські вантажівки. Водночас польські правоохоронці повідомили, що українці не складали заяв до поліції на протестувальників.



Тим часом поблизу українських вантажівок, з яких висипали зерно, польські протестувальники насипають землю та шини, щоб перешкодити проїзду. У землю поляки встромили кілька прапорів ЄС.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 11 лютого, польські фермери, які продовжують протести на кордоні з Україною, зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт.Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою, повідомили у поліції низці польських ЗМІ, інформує Zahid.net Інцидент стався приблизно об 11:30 на дорозі №12 до КПП «Дорогуськ», де тривають протести польських фермерів проти рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Протестувальники затримали на в’їзді три вантажівки, заповнених зерном, якими керували українці.«До Польщі після оформлення в’їхали три вантажівки, якими керували громадяни України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України», – повідомила комісарка поліції у ХелміКомісарка додала, що під час події не відбулося жодної небезпечної ситуації чи бійки. Польський портал farmer.pl повідомив, що фермери відібрали проби висипаного зерна та нібито мали надати їх на перевірку на вміст заборонених речовин.Водночас портал повідомив, що на тлі дій польських протестувальників українські водії починають висловлювати незадоволення – кілька десятків українців намагалася прорвати блокаду поляків. Ситуація у пункті пропуску станом на 17:00 залишалася напруженою.Наразі правоохоронці з’ясовують подробиці події та вилучають докази, щоб провести кримінально-правову експертизу, встановлюють особи тих, хто відкривав українські вантажівки. Водночас польські правоохоронці повідомили, що українці не складали заяв до поліції на протестувальників.Тим часом поблизу українських вантажівок, з яких висипали зерно, польські протестувальники насипають землю та шини, щоб перешкодити проїзду. У землю поляки встромили кілька прапорів ЄС.

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