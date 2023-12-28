Під Луцьком сталась аварія





Про це сайту новин Луцька і Волині



Відомо, що сталась дорожньо-транспортна пригода надвечір неділі, 11 лютого.



Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція.



Усі деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Луцьком сталась аварія за участі щонайменше двох автомобілів.Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили читачі.Відомо, що сталась дорожньо-транспортна пригода надвечір неділі, 11 лютого.Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція.Усі деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію