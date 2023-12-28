Під Луцьком сталась аварія

Під Луцьком сталась аварія
Під Луцьком сталась аварія за участі щонайменше двох автомобілів.

Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили читачі.

Відомо, що сталась дорожньо-транспортна пригода надвечір неділі, 11 лютого.

Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція.

Усі деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцький район, поліція
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