Під Луцьком сталась аварія
Сьогодні, 22:16
Під Луцьком сталась аварія за участі щонайменше двох автомобілів.
Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили читачі.
Відомо, що сталась дорожньо-транспортна пригода надвечір неділі, 11 лютого.
Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція.
Усі деталі – згодом.
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Про це сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» повідомили читачі.
Відомо, що сталась дорожньо-транспортна пригода надвечір неділі, 11 лютого.
Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція.
Усі деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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