Знову втрата:: війна забрала життя Героя з Луцька Сергія Гаврука

Сергій Гаврук.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Гаврук Сергій Євгенович, 25.08.1971 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.



Солдат Гаврук Сергій Евгенович помер 09.02.2024 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні помер 52-річний Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Гаврук Сергій Євгенович, 25.08.1971 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.Солдат Гаврук Сергій Евгенович помер 09.02.2024 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

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