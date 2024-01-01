Студенти та викладачі Луцького центру профтехосвіти шиють флісові костюми для військових





Щодня пошиттям одягу займаються восьмеро учениць, розповіла Тетяна Новосад. Флісові костюми складаються із кофти та штанів.



"Я вмію шити хоч кофту, і рукави вшивати, низ робити, так само й штани, пояс, вставляється резинка, що було краще одягати", — каже студентка Світлана Ворошик.



З одного рулону флісу можна відшити орієнтовно 30 костюмів, каже Тетяна Новосад. Додає: матеріали закуповують волонтери, вони ж і передають костюми бійцям на фронт.



"Якщо костюми накроєні, то чотири людини за два дні можуть пошити 13 костюмів. Одна людина за зміну може зшити десь біля двох", — каже учениця Любов Бурячковська.



Зі слів Тетяни Новосад, учениці та викладачі Луцького центру професійно-технічної освіти у вільний від роботи час також ремонтують одяг для військових, а з залишків флісової тканини шиють шкарпетки, рукавиці та бафи.



Найбільше шили: шапки, бафи та балаклави, їх від початку повномасштабного вторгнення пошили приблизно 900 одиниць, розповіла старша майстриня Олена Срібна. З її слів учениці, починали з самого простого асортименту, шили ремінно-плечові системи, пояси, плитоноски, аптечки.



"Зразки знаходили в Інтернеті. Ми шили із захисними костюми, ми шили ноші, ми шили турнікети", — каже Олена Срібна.



За час повномасштабної війни учениці та викладачі Луцького центру професійно-технічної освіти виготовили понад сім тисяч виробів першої необхідності для військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З осені 2023 року викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти пошили для військових понад 100 флісових костюмів.Щодня пошиттям одягу займаються восьмеро учениць, розповіла Суспільному майстриня виробничого навчання. Флісові костюми складаються із кофти та штанів."Я вмію шити хоч кофту, і рукави вшивати, низ робити, так само й штани, пояс, вставляється резинка, що було краще одягати", — каже студенткаЗ одного рулону флісу можна відшити орієнтовно 30 костюмів, каже Тетяна Новосад. Додає: матеріали закуповують волонтери, вони ж і передають костюми бійцям на фронт."Якщо костюми накроєні, то чотири людини за два дні можуть пошити 13 костюмів. Одна людина за зміну може зшити десь біля двох", — каже ученицяЗі слів Тетяни Новосад, учениці та викладачі Луцького центру професійно-технічної освіти у вільний від роботи час також ремонтують одяг для військових, а з залишків флісової тканини шиють шкарпетки, рукавиці та бафи.Найбільше шили: шапки, бафи та балаклави, їх від початку повномасштабного вторгнення пошили приблизно 900 одиниць, розповіла старша майстриня. З її слів учениці, починали з самого простого асортименту, шили ремінно-плечові системи, пояси, плитоноски, аптечки."Зразки знаходили в Інтернеті. Ми шили із захисними костюми, ми шили ноші, ми шили турнікети", — каже Олена Срібна.За час повномасштабної війни учениці та викладачі Луцького центру професійно-технічної освіти виготовили понад сім тисяч виробів першої необхідності для військових.

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