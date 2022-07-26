Трамп закликав не давати допомогу Україні





Про це політик написав у мережі Truth Social, передає

Трамп заявив, що США не мають нікому давати гроші «під чесне слово» – лише як позику.



«Ми більше ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. Сполучені Штати більше не мають бути дурними», – написав він.



Трамп вважає, що Сенат не має голосувати за пакет допомоги, який передбачає підтримку, зокрема, України та Ізраїлю.



«Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів. Я сказав: «Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а позику», – сказав експрезидент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші повинні даватися у борг, а не надаватися просто так.Про це політик написав у мережі Truth Social, передає Кореспондент.

Трамп заявив, що США не мають нікому давати гроші «під чесне слово» – лише як позику.«Ми більше ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. Сполучені Штати більше не мають бути дурними», – написав він.Трамп вважає, що Сенат не має голосувати за пакет допомоги, який передбачає підтримку, зокрема, України та Ізраїлю.«Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів. Я сказав: «Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а позику», – сказав експрезидент.

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