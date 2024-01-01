Волинянка відзначила 99-й день народження
Сьогодні, 03:12
Мешканка села Поступель Забродівської громади 7 лютого відсвяткувала 99-й день народження.
Про це повідомляють на сторінці «Наш рідний Поступель» у Фейсбуці.
"Щирі вітання в честь дня народження сьогодні приймає мама, свекруха, бабуся та прабабуся, довгожителька нашого села Заєць Оксана Денисівна.
Ваш ювілей – черговий доказ того, що 99 років – це зовсім не похилий вік. Низький уклін вам за ту складну життєву дорогу, по якій ви пройшли гідно, бувши учасником історичних подій і працюючи на благо майбутнього покоління. Бажаємо вам міцного здоров'я, розуміння близьких, більше радості та задоволень, які ви так заслужили. З ювілеєм!" – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці «Наш рідний Поступель» у Фейсбуці.
"Щирі вітання в честь дня народження сьогодні приймає мама, свекруха, бабуся та прабабуся, довгожителька нашого села Заєць Оксана Денисівна.
Ваш ювілей – черговий доказ того, що 99 років – це зовсім не похилий вік. Низький уклін вам за ту складну життєву дорогу, по якій ви пройшли гідно, бувши учасником історичних подій і працюючи на благо майбутнього покоління. Бажаємо вам міцного здоров'я, розуміння близьких, більше радості та задоволень, які ви так заслужили. З ювілеєм!" – йдеться у дописі.
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