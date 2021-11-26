У Луцьку в грумінг-салоні покалічили кішку

Ірину.



Про це розповідає телеканал



Жінка займається порятунком беззахисних тварин та піклується про них. Наразі у її оселі живе сім котів. Щодо травмованої кішки, то її ім'я Принцеса. Вона приїхала до України із Угорщини.



«Вона у руках молодого, недосвідченого заводчика. Мала дуже багато проблем за кордоном. Вона в нас з Угорщини. І там європейські ветеринари не справились з її лікуванням», – зазначає пані Ірина.



Хоч лікування було тривалим, але кішку вдалось виходити. Коли тварина видужала, жінка вирішила скористатися послугами грумера і повезла тварину на стрижку.



«Записалась попередньо і попросила, щоб дали досвідченого грумера. Я привезла туди кішечку. Її підстригли, і під час стрижки цієї процедури її травмували. Фактично зробили інвалідом – відрізали сосок. Це було кров, це видно, тваринка крикнула дуже сильно. Кажу: «Що там робиться?». «А, нічого, нічого». Сказали, що обробили хлоргексидином, помазали кровоспинним. Я від шоку спочатку не зреагувала належним чином. Я забрала, сіла в таксі, і тоді мені дійшло», – каже хазяйка Принцеси.



За словами жінки, тепер кішка Принцеса має інвалідність. Дочка Ірини – професійний фелінолог, вона розуміє психологію кішок. Знається на їх захворюваннях та сучасних способах діагностики та лікування. Анна зазначає: тим, що сталося, вона була шокована, і одразу повезла кішку до ветеринара.



«Значить, вони тварину подивилися, призначили лікування і видали нам довідку, офіційний документ, з вихідним номером, з підписом, з печаткою, що тварина в такому стані», – повідомляє Анна.



Після цього вона поїхала до грумінг-салону на розмову з власниками. Каже, що під час спілкування стало зрозуміло, що працівники салону не заперечують свою провину. Зі слів Анна, їм повернули кошти за стрижку кішки, а також за інші витрати.



«Я приходжу зла. Кажу: «Дівчата, це що таке? Як це так? Ви взяли кошти за скалічення тварини». Кажу: «Ви мені зараз повернете плату за послуги. Ви повернете мені за таксі і за моральну шкоду в тому числі». Кілька разів це все було обговорено. Я так розумію, це було власниця салону. Вона сказала: «Я вам кошти поверну, але за моральну шкоду я вам нічого повертати не збираюся. Ви можете оскаржити це в судовому порядку». Кажу: «Окей, я це зроблю», – додає дівчина.



Наразі жінки вимагають у керівництва грумінг-салону, аби винуватців цього інциденту звільнили за некомпетентність або перевели на іншу посаду. Мовляв, аби вони не калічили інших тварин.



Телеканал «Конкурент TV» звернувся за коментарем до салону краси для тварин, який розташований на вулиці Яровиця, де трапився інцидент.



«Дуже нам неприємна ця вся ситуація. Звісно, про що клієнтці ми і говорили. Проте хочемо сказати, що такі ситуації, на жаль, трапляються не тільки серед грумерів, а й серед ветеринарів. Знаємо точно, що від цієї травми у киці не порушується дітородна функція і вона не несе ніяким чином загрозу для її життя. Ми пропонували їй повернути кошти за послуги. Повернути кошти за витрати на ветеринара. Проте вона відмовилася, тому що хотіла матеріальну компенсацію у розмірі 40 000 гривень», – зазначає власниця грумінг-салону Анна.



Вона додала, що наразі працівниця, яка завдала травми тварині, більше не працює із котами. Окрім того, нині вона працює на випробувальному терміні. У салоні запевняють: про те, що сталося жалкують, проте 40 000 компенсації за моральну шкоду пані Ірині платити не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час стрижки працівниця грумінг-салону відрізала кішці орган, а саме сосок. Цей інцидент трапився 29 січня цього року. І неабияк налякав та обурив власницю тваринкиПро це розповідає телеканал «Конкурент TV» Жінка займається порятунком беззахисних тварин та піклується про них. Наразі у її оселі живе сім котів. Щодо травмованої кішки, то її ім'я. Вона приїхала до України із Угорщини.«Вона у руках молодого, недосвідченого заводчика. Мала дуже багато проблем за кордоном. Вона в нас з Угорщини. І там європейські ветеринари не справились з її лікуванням», – зазначає пані Ірина.Хоч лікування було тривалим, але кішку вдалось виходити. Коли тварина видужала, жінка вирішила скористатися послугами грумера і повезла тварину на стрижку.«Записалась попередньо і попросила, щоб дали досвідченого грумера. Я привезла туди кішечку. Її підстригли, і під час стрижки цієї процедури її травмували. Фактично зробили інвалідом – відрізали сосок. Це було кров, це видно, тваринка крикнула дуже сильно. Кажу: «Що там робиться?». «А, нічого, нічого». Сказали, що обробили хлоргексидином, помазали кровоспинним. Я від шоку спочатку не зреагувала належним чином. Я забрала, сіла в таксі, і тоді мені дійшло», – каже хазяйка Принцеси.За словами жінки, тепер кішка Принцеса має інвалідність. Дочка Ірини – професійний фелінолог, вона розуміє психологію кішок. Знається на їх захворюваннях та сучасних способах діагностики та лікування.зазначає: тим, що сталося, вона була шокована, і одразу повезла кішку до ветеринара.«Значить, вони тварину подивилися, призначили лікування і видали нам довідку, офіційний документ, з вихідним номером, з підписом, з печаткою, що тварина в такому стані», – повідомляє Анна.Після цього вона поїхала до грумінг-салону на розмову з власниками. Каже, що під час спілкування стало зрозуміло, що працівники салону не заперечують свою провину. Зі слів Анна, їм повернули кошти за стрижку кішки, а також за інші витрати.«Я приходжу зла. Кажу: «Дівчата, це що таке? Як це так? Ви взяли кошти за скалічення тварини». Кажу: «Ви мені зараз повернете плату за послуги. Ви повернете мені за таксі і за моральну шкоду в тому числі». Кілька разів це все було обговорено. Я так розумію, це було власниця салону. Вона сказала: «Я вам кошти поверну, але за моральну шкоду я вам нічого повертати не збираюся. Ви можете оскаржити це в судовому порядку». Кажу: «Окей, я це зроблю», – додає дівчина.Наразі жінки вимагають у керівництва грумінг-салону, аби винуватців цього інциденту звільнили за некомпетентність або перевели на іншу посаду. Мовляв, аби вони не калічили інших тварин.Телеканал «Конкурент TV» звернувся за коментарем до салону краси для тварин, який розташований на вулиці Яровиця, де трапився інцидент.«Дуже нам неприємна ця вся ситуація. Звісно, про що клієнтці ми і говорили. Проте хочемо сказати, що такі ситуації, на жаль, трапляються не тільки серед грумерів, а й серед ветеринарів. Знаємо точно, що від цієї травми у киці не порушується дітородна функція і вона не несе ніяким чином загрозу для її життя. Ми пропонували їй повернути кошти за послуги. Повернути кошти за витрати на ветеринара. Проте вона відмовилася, тому що хотіла матеріальну компенсацію у розмірі 40 000 гривень», – зазначає власниця грумінг-салонуВона додала, що наразі працівниця, яка завдала травми тварині, більше не працює із котами. Окрім того, нині вона працює на випробувальному терміні. У салоні запевняють: про те, що сталося жалкують, проте 40 000 компенсації за моральну шкоду пані Ірині платити не будуть.

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