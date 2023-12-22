Вагітність дала сил пережити смерть чоловіка: історія вдови загиблого бійця з Волині, яка сама виховує чотирьох дітей

Наталія Циба з Володимира свою четверту дитину народила вже після загибелі чоловіка-військовослужбовця. 35-річний Сергій Циба загинув торік 21 червня у зоні ведення бойових дій на Харківщині.



Жінка розповіла



"Всю цю вагітність пронесла сама з дітками тільки. Так і почалося нове життя, де все перевернулося. Але вагітність давала мені сили – сили пережити смерть чоловіка", — зізнається жінка.



Перша прогулянка Наталії Циби з новонародженим сином – до Стели загиблих Героїв у місті Володимир, де серед світлин — фото його тата Сергія Циби. Син, говорить жінка, дуже схожий на батька.



"Хочу показати татові синочка, а синочку татові. Бо ж на могилу поки поїхати не можемо, бо чоловік похований на Вінниччині. Найбільше болить те, що син тата не побачить, лиш на фотографіях", — говорить Наталія.



Чоловік Сергій Циба служив штаб-сержантом за контрактом у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. У перші дні повномасштабної війни спершу був у Житомирській області, потім його відправили на передову.



З чоловіком Сергієм Наталія прожила у шлюбі понад 5 років. Розповідає: разом виховували трьох дітей: двох старших 13-річну Тетяну і 11-річного Михайла від першого шлюбу Наталії, третю спільну доньку — трирічну Анну та очікували народження четвертого малюка.



"В перших двох старших діток тато загинув рік назад — на війні в Харківській області. І через пів року рівно загинув мій другий чоловік, теж в Харкові. Тільки він трагічно загинув: він повертався із завдання і внаслідок ДТП", — розповідає вдова.



Четвертий малюк народився 25 січня вагою 4710 кілограми та ростом 60 сантиметрів. Народження сина батько через трагічну загибель не дочекався, каже Наталія, але встиг за життя обрати йому ім’я.



"Назвали сина Миколкою — так як Я хотіла Сергія забрати з передової додому по тому закону, що троє дітей. Ми про це задумалися, коли я завагітніла четвертим. Але не встигли просто", — ділиться спогадами жінка.



Наталія Циба залишилася з чотирма дітьми сама. Зараз, каже, заради них знаходить у собі сили жити далі.



"Діти дають далі сенс життя і допомагають — і психологічно, і фізично. Бо самій справитися зі всім дуже важко. Діти — це єдина підтримка в мене. Розумію, що треба триматися, бо самій їх доведеться ставити на ноги", — говорить вдова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Володимира свою четверту дитину народила вже після загибелі чоловіка-військовослужбовця. 35-річнийзагинув торік 21 червня у зоні ведення бойових дій на Харківщині.Жінка розповіла Суспільному : її коханий загинув у ніч, коли вона була якраз у дорозі до нього — їхала на зустріч. Тоді Наталія була на восьмому тижні вагітності."Всю цю вагітність пронесла сама з дітками тільки. Так і почалося нове життя, де все перевернулося. Але вагітність давала мені сили – сили пережити смерть чоловіка", — зізнається жінка.Перша прогулянка Наталії Циби з новонародженим сином – до Стели загиблих Героїв у місті Володимир, де серед світлин — фото його тата Сергія Циби. Син, говорить жінка, дуже схожий на батька."Хочу показати татові синочка, а синочку татові. Бо ж на могилу поки поїхати не можемо, бо чоловік похований на Вінниччині. Найбільше болить те, що син тата не побачить, лиш на фотографіях", — говорить Наталія.Чоловік Сергій Циба служив штаб-сержантом за контрактом у 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. У перші дні повномасштабної війни спершу був у Житомирській області, потім його відправили на передову.З чоловіком Сергієм Наталія прожила у шлюбі понад 5 років. Розповідає: разом виховували трьох дітей: двох старших 13-річнуі 11-річноговід першого шлюбу Наталії, третю спільну доньку — трирічнута очікували народження четвертого малюка."В перших двох старших діток тато загинув рік назад — на війні в Харківській області. І через пів року рівно загинув мій другий чоловік, теж в Харкові. Тільки він трагічно загинув: він повертався із завдання і внаслідок ДТП", — розповідає вдова.Четвертий малюк народився 25 січня вагою 4710 кілограми та ростом 60 сантиметрів. Народження сина батько через трагічну загибель не дочекався, каже Наталія, але встиг за життя обрати йому ім’я."Назвали сина— так як Я хотіла Сергія забрати з передової додому по тому закону, що троє дітей. Ми про це задумалися, коли я завагітніла четвертим. Але не встигли просто", — ділиться спогадами жінка.Наталія Циба залишилася з чотирма дітьми сама. Зараз, каже, заради них знаходить у собі сили жити далі."Діти дають далі сенс життя і допомагають — і психологічно, і фізично. Бо самій справитися зі всім дуже важко. Діти — це єдина підтримка в мене. Розумію, що треба триматися, бо самій їх доведеться ставити на ноги", — говорить вдова.

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