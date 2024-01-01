12 лютого на Волині: гортаючи календар
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12 лютого день народження святкує знаний на Волині та в Україні аграрій, директор сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктор Шумський.
Вітаємо іменинника зі святом та бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та усіх земних благ. Нехай Ваша самовіддана праця завжди приносить радість і задоволення! Нехай примножуються Ваші здобутки, здійснюються мрії та сподівання!
Іменинники сьогодні – Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій
Сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
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Вітаємо іменинника зі святом та бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та усіх земних благ. Нехай Ваша самовіддана праця завжди приносить радість і задоволення! Нехай примножуються Ваші здобутки, здійснюються мрії та сподівання!
Іменинники сьогодні – Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій
Сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
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